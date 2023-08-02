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Spor

Fred için kritik gün! Durumu netlik kazanacak

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Manchester United forması giyen Fred için bu hafta bir kez daha görüşecek ve transfer durumunu netleştirecek.

Sabah2 Ağustos 2023 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
Fred için kritik gün! Durumu netlik kazanacak
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Galatasaray'da orta sahaya takviye çalışmaları devam ediyor.

Manchester United'dan Fred için girişimleri sürdüren Sarı-Kırmızılılar, bu hafta bir kez daha görüşecek.

DURUMU NETLİK KAZANACAK

Çarşamba günü gerçekleşmesi beklenen toplantı sonr

ası durum netlik kazanacak. Suudi Arabistan'dan da teklif aldığı belirtilen 30 yaşındaki oyuncu için pazarlıklarda orta yol bulunamamıştı.

FRED KİMDİR?

Kariyeri boyunca 408 karşılaşmada forma giyen 30 yaşındaki futbolcu 36 gol, 43 asistlik bir performans ortaya koydu. Fred, on numara ve ön liberoda oynayabiliyor. 2018 yılında Shakhtar'dan 59 milyon euro'ya Manchester United'a transfer olan futbolcunun piyasa değeri 20 milyon Euro. Oyuncunun İngiliz takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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