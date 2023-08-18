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Spor

Fred için transfer itirafı! ''Gizliden gizliye istiyorduk''

Fenerbahçe'nin yeni transferi için Premier Lig'den flaş bir itiraf geldi. İngiliz ekibi Brighton'ın menajeri Roberto de Zerbi, 'Fred'i gizliden gizliye kadromuzda istiyorduk.' dedi. İşte detaylar...

18 Ağustos 2023 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Fred için transfer itirafı! ''Gizliden gizliye istiyorduk''
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Brighton & Hove Albion'ın menajeri Roberto de Zerbi, Fenerbahçe'nin Fred transferiyle ilgili konuştu.

De Zerbi, Moises Caicedo'yu Premier Lig rekoru kırarak 134 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Chelsea'ye satışının ardından Fred'in en büyük adayları olduğunu ancak Fenerbahçe'nin bu transferi bitirdiğini söyledi.

"FRED FENERBAHÇE'DE Mİ? LANET OLSUN"

La Gazzetta dello Sport'a konuşan De Zerbi, "Cep telefonuma baktım ve haberi gördüm. 'Fred Fenerbahçe'de' yazıyordu. 'Lanet olsun' dedim. Caicedo sonrası en büyük adaylarımızdan biriydi. Onu gizliden gizliye kadromuzda istiyorduk." ifadelerini kullandı.

De Zerbi, "Bir oyuncuyu istersem aslında onu ararım, kulübüme bile haber vermem. Para konuşmam. O oyuncuyu kadromda düşünüyorsam karakterini de öğrenmek isterim. Foggia'da teknik direktörlük yaparken o dönem Roma'da oynayan Paredes'i aramıştım. Çok gençti. Niye aramayayım ki?" açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇE, 9.74 MİLYON EURO'YA ALDI!

Fenerbahçe, Fred'i 9.74 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester United'dan transfer etmişti.

32 kez Brezilya Milli Takımı'nda forma giyen 30 yaşındaki Fred, Manchester United kariyerinde 139 Premier Lig maçında forma giydi.

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