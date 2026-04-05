Fred: Kerem'in penaltıyı atacağından emindik

Fred, Beşiktaş derbisi sonrası takımın performansından memnun olduklarını ve galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Brezilyalı orta saha, Kerem'in penaltıyı atacağına güvendiklerini vurgularken şampiyonluk yarışında adım adım ilerleyeceklerini ifade etti.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 22:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha Fred, Beşiktaş derbisi sonrası açıklamalarda bulundu.

"DAHA ERKEN GOLLER BULABİLİRDİK"

Takım performansından memnun olduğunu dile getiren Fred, "Bütün takımı tebrik ediyorum. Herkes müthiş oynadı. Bugün galibiyette önemli bir etken olduk. Maça çok hırslı başladık. Kazanmamız gerekiyordu. Topsuz oyunda agresif olmalıydık, olduk. Baskıdan kazandığımız toplarla pozisyonlar bulduk. Daha erken goller bulabilirdik. Son dakikada bulduk ve kazandık." ifadelerini kullandı.

"KEREM'E GÜVENİMİZ TAMDI"

Maçın kaderini belirleyen penaltıya da değinen Brezilyalı futbolcu, "Kerem'in penaltıyı atacağından emindik. O özgüvene sahibiz. Böylesine önemli bir gol attığı için mutluyuz. Galibiyet için mutluyuz. Çok heyecanlı bir galibiyet oldu." dedi.

"ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ"

Şampiyonluk yarışına dair konuşan Fred, "Umudumuz hep çok yüksek. Çok iyi bir takıma sahibiz. Rakibin maçları önemli değil, bakmıyoruz biz. Kendi işimize bakıyoruz. Son etaba girdik ama köprünün altından çok sular akacaktır. Bizler adım adım gitmeliyiz sezon sonuna kadar. Hala hayattayız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

