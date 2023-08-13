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Spor

Fred: Kupalar kazanmak istiyorum

Fenerbahçe'nin Manschester United'dan kadrosuna kattığı 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Fred sarı lacivertli forma ile ilk açıklamalarını yaptı. Brezilyalı yıldız ' Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Ben de elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanarak tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum.' dedi.

13 Ağustos 2023 Pazar 17:21 - Güncelleme:
Fred: Kupalar kazanmak istiyorum
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Fenerbahçe'nin Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, imzasının ardından kulüp televizyonuna konuştu. İşte Fred'in sözleri...

"İLK İZLENİMLERİM OLUMLU"

"Böyle Türkiye'nin en büyük kulübüne ve büyük bir tarihe sahip kulübe geldiğim için çok mutluyum. Ben de bu tarihin bir parçası olmak istiyorum. Umarım herkes de mutlu olmuştur. İlk izlenimlerim çok güzel ve olumlu."

"KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUM"

"Kulüpteki herkes beni çok iyi karşıladı. Bunun için de ekstra mutlu oldum. Fenerbahçe tarihinde çok önemli oyuncular var. Brezilyalı olarak da Alex de Souza ve Roberto Carlos bu oyunculardan bazıları. Ben de elimden gelenin fazlasını yaparak büyük oynamak ve bütün kupaları kazanıp, tüm başarılarda katkım olmasını istiyorum."

TARAFTARA MESAJ

"Tabii ki de taraftarları mutlu etmek istiyorum. Brezilya milli takımında 9 yıl önce ilk olarak bu sahada oynamıştım. Şimdi ise buradaki bu sahada Fenerbahçe taraftarı için oynayacağım. Bunun için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe taraftarı daha buraya gelmeden beni desteklemeye başladı. Onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum."

"KAZANMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Ayrıca Başkana, Mario Branco'ya, Okan Özkan'a ve bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kazanmak için sabırsızlanıyorum."

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