İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2023 Salı / 23 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,912
  • EURO
    31,3602
  • ALTIN
    1886.59
  • BIST100
    8087.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fred: Sakatlık süreci benim için zordu
Spor

Fred: Sakatlık süreci benim için zordu

Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred, Sivasspor'a karşı alınan 4-1'lik galibiyetten sonra açıklamalarda bulundu.

4 Aralık 2023 Pazartesi 23:16 - Güncelleme:
Fred: Sakatlık süreci benim için zordu
ABONE OL

Fenerbahçeli Fred, 4-1 biten Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Geri döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Fred, "Galibiyet için çok mutluyum. İyi oynadık. Geri döndüğüm için de mutluyum. Uzun süre sahalardan uzak kaldım. Zorlu bir süreçti. Sağlık ekibiyle birlikte çok çalıştık. Geri döndüğüm için, galip geldiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Edin Dzeko'nun performansını öven Brezilyalı yıldız, "Edin Dzeko çok katkı sağlıyor. Çok kaliteli biri ve liderimiz. Hepimizi destekliyoruz. Hep birlikte çalışmaya edeceğiz. Ona daha fazla pas vermek ve Dzeko'yu gol kralı yapmak en büyük hedefim." sözlerini sarf etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.