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Spor

Fred: Şampiyon olmak zorundayız

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Manchester United maçı öncesinde İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2024 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
Fred: Şampiyon olmak zorundayız
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Manchester United maçı öncesinde İngiliz basınından Daily Mail'e açıklamalarda bulundu.

Manchester United maçını değerlendiren Fred, "Kuralar çekildiğinde Bruno Fernandes'e 'Sizi mahvedeceğiz' diye mesaj attım. O da bana 'Hayır, biz sizi mahvedeceğiz' dedi ama arkadaşım Bruno kırmızı kart gördü ve bize karşı oynayamayacak." sözlerini sarf etti.

"BİZE KARŞI İYİ OYNAYAMAZLAR"

Eski takımını halen takip ettiğini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Manchester United en iyi zamanında değil ama onları hala destekliyorum, iyi oynamadıklarında üzülüyorum. Ancak bize karşı durum farklı, bize karşı iyi oynayamazlar." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMAK ZORUNDAYIZ"

Son olarak geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaybetmelerini değerlendiren Fred, "Geçen sezon 99 puan topladık ama şampiyon olamadık, tabii ki üzgünüz. Bu sezon kesinlikle şampiyon olmak zorundayız." dedi.

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