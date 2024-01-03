Fenerbahçe'nin sezon başında 9 milyon 743 bin euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Fred, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Takımın vazgeçilmez ismi haline gelen Brezilyalı futbolcu, eski takımında da aranan isim oldu. Teknik Direktör Erik ten Hag'ın raporu doğrultusunda gözden çıkartılan Sambacı, İngiliz basınında geniş yer buluyor. Manchester United'a yakın bir haber sitesi olan Thepeoplesperson, 30 yaşındaki oyuncunun gönderilmesini eleştirdi. Haberde, Fred'in Süper Lig'i domine ettiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı: "Fred satıldığında birçok taraftar bu duruma sevindi.

YERİNE GELENLER BOCALADI

Ayrıca Mount ve Amrabat'ın kadroya katılmasıyla aynı taraftarlar büyük bir heyecan yaşadı. Ancak bu heyecan fazla uzun sürmedi. Mason Mount sakatlandı, katkı sağlayamadı. Amrabat da maalesef aynı derecede hayal kırıklığı yarattı. Fred ise Türkiye'de ses getiriyor. Yerine gelenler bocalarken, o Süper Lig'i domine ediyor. Fenerbahçe'nin yeniden doğuşunda önemli bir rol üstlendi. Ligde zirvede yer alıyorlar. UEFA Konferans Ligi'nde ise gruptan lider olarak çıkmayı başardılar. Fred, takımının Kayserispor deplasmanındaki son kaotik galibiyetinde asist yaptı ve maçı %87'lik pas isabetiyle tamamladı

SATILMASI YANLIŞ BİR TERCİH

Orta saha oyuncusunun satılması garip ve açıkçası yanlış bir tercih gibi görünüyor. Fred, Manchester United'ın bu tarafında kolaylıkla çok faydalı bir takım oyuncusu olabilir; her karşılaşmayı oynamasına gerek kalmaz, ancak yüksek yoğunluklu bir orta sahanın gerekli olduğu maçlarda takıma gerçekten yardımcı olabilir. Brezilyalı milli oyuncu artık Premier Lig'den çok daha kolay bir seviyede oynuyor. Bu inkar edilemez. Ancak çok eleştirilen orta saha oyuncusu geçen yıl da verimli istatistikler üretiyordu." Sarı-Lacivertliler, Fred'in oynamadığı 7 maçın 5'inde puan kaybı yaşadı.