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Spor

Fred varsa Fenerbahçe'de sorun yok

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Fred gösterdiği performansla adeta takımı bir başka seviyeye çıkartıyor.

Fanatik24 Mart 2024 Pazar 10:09 - Güncelleme:
Fred varsa Fenerbahçe'de sorun yok
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Sezon başında Manchester United'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Fred, takımın en önemli oyuncularından biri olmaya devam ediyor.

26 MAÇTA 24 GALİBİYET

Sarı-Lacivertli ekip, Fred'in oynadığı 26 maçta 24 kez sahadan üç puanla ayrıldı. 1 karşılaşmada berabere kalan Fenerbahçe, 1 maçta da rakibine mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında Siltaş Yapı Pendikspor maçında sakatlanan Fred'in tedavi olduğu dönemde ise Fenerbahçe art arda puan kayıpları yaşadı.

Daha sonra sahalara geri dönen Brezilyalı futbolcu bir kez daha sakatlandı. Bu süreçte kırmızı kart cezası sebebiyle de bazı maçlarda forma giyemeyen Fred, toplam 16 mücadelede kadroda yer almadı. Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 9 galibiyet elde ederken, 3 kez berabere kaldı, 4 defa da mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

GOLLERE BAŞLADI

Deneyimli orta saha oyuncusu, ilk gol sevincini ise Trabzon deplasmanında yaşadı. Fred, Bordo-Mavililer karşısında fileleri 2 kez havalandırarak takımına galibiyeti getiren isimlerin başında yer aldı. Brezilyalı futbolcu, 26 maçta 7 asist yapma başarısı da gösterdi.

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