Sarı lacivertliler, geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Fred'in sahada olduğu maçlarda mağlubiyet yüzü görmedi. Manchester United'dan gelen Brezilyalı orta saha ile Fenerbahçe çarpıcı bir seriye imza attı. Geçtiğimiz sezondan bu yana Fred'in oynadığı 26 lig maçında Kanarya hiç yenilgi almadı, söz konusu karşılaşmada 23 kez rakiplerini mağlup etti. Samsun, Sivas ve Konya karşısında alınan 3 beraberlik var.

9 milyon 750 bin euroya gelen Fred, 38 resmi maçta 6 gol atıp 9 asist yaptı. Geçtiğimiz sezon 3, Rize'de ise 1 maçta 3 gol atan Brezilyalı orta saha, 6 golü de deplasmanda kaydetti. Geçen sezon Sivas ve Trabzon'a uzaktan gol atan 31 yaşındaki futbolcu, Rize'deki ilk golünü de yine ceza sahası dışından kaydetti. 6 golün 3'ü uzaktan geldi. Şu anda Süper Lig gol krallığı yarışında 3'er golle 4 futbolcu yarışıyor. Fener'den Fred ve Dzeko, Antalya'dan Samudio ve Paşa'dan Da Costa, ligde 3 kez gol sevinci yaşadı. 2'şer golü olan Immobile