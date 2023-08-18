Fred ve Cengiz Ünder'in lisansları çıktı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Marsilya'dan 15 milyon euro karşılığında transfer ettiği Cengiz Ünder ve Manchester United'dan 9.74 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Fred'in lisansını çıkardı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ve Brezilyalı orta saha Fred, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde ligde bu hafta oynanacak Samsunspor maçında süre alabilecek. Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Fred ile 4'er yıllık sözleşme imzalamıştı.

GEÇEN SEZON NE YAPTILAR?

Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Marsilya ile çıktığı 46 maçta 5 gol, 6 asistlik skor katkısı vermişti.

Fred ilse 2022-23 sezonunda Manchester United ile tüm kulvarlarda 56 maça çıkıp 6 gol, 6 asistlik istatistik yakalamıştı.