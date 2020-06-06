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Spor

Fred yeni kulübüne 600 km bisiklet sürerek gitti

Brezilyalı futbolcu Fred, yoksul ailelere destek olmak amacıyla başlattığı kampanya için 600 kilometre bisiklet yolculuğu yaptı.

AA06 Haziran 2020 Cumartesi 11:23 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 11:23
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Brezilya'nın Cruzeiro ekibinden Fluminense'ye transfer olan 36 yaşındaki Fred, yeni kulübüne katılmak için farklı bir yol tercih etti.

36 yaşındaki futbolcu, 4 bin yoksul aileye gıda yardımında bulunmak amacıyla geçen pazartesi Cruzeiro takımının bulunduğu Belo Horizonte kentinden bisiklet turuna başladı.

Fred, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, dün yolculuğunun bitiş noktası olan Rio de Janeiro şehrindeki Fluminense Kulübüne ulaştığı duyurdu.

Turu tamamlayabildiği için mutluluk duyduğunu belirten Brezilyalı oyuncu, kendisine destek olanlara da teşekkür etti.

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