Fred'den ayrılık iddialarına cevap gibi paylaşım

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından son dönemde takımdan ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Fred sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

FRED: "FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Fred, Kayserispor maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nim 31 yaşındaki yıldızı bu sezon sarı-lacivertli formayla 33 maça çıktı. Fred bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.