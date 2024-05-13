İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2024 Pazartesi / 6 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2203
  • EURO
    34,7535
  • ALTIN
    2435.54
  • BIST100
    10178
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fred'den ayrılık iddialarına cevap gibi paylaşım
Spor

Fred'den ayrılık iddialarına cevap gibi paylaşım

Fenerbahçe'den ayrılacağı yönünde haberleri çıkan Fred yaptığı paylaşımla iddialara cevap verdi.

13 Mayıs 2024 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
Fred'den ayrılık iddialarına cevap gibi paylaşım
ABONE OL

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından son dönemde takımdan ayrılacağı yönünde iddialar çıkan Fred sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

FRED: "FENERBAHÇE'DE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Fred, Kayserispor maçının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe'de olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nim 31 yaşındaki yıldızı bu sezon sarı-lacivertli formayla 33 maça çıktı. Fred bu karşılaşmalarda 3 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.