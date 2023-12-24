Fred'den derbi öncesi göndermeli paylaşım!

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Fred, Galatasaray'a karşı kadroda yer alamayacak. Direkt kırmızı kart gören Fred'e 3 maç men cezası verildi. Brezilyalı oyuncu 4 maçtan az ceza aldığı için cezasını sadece Süper Lig maçlarında çekecek.

Yıldız futbolcu, Galatasaray, İstanbulspor ve Konyaspor ile oynanacak Süper Lig maçlarında forma giyemeyecek.

Brezilyalı yıldız, derbi öncesinde çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım:

"Bu akşam derbide soyunma odasından tribüne kadar takımı destekleyen Fenerbahçe taraftarlarından birisi daha olacağım"