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Spor

Fred'den geleceğine dair açıklama!

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcu Fred, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

26 Mayıs 2024 Pazar 21:46 - Güncelleme:
Fred'den geleceğine dair açıklama!
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Fenerbahçeli futbolcu Fred, 6-0 kazanılan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fred, "Şampiyonluğu kaybetmek kolay değil, zor ama sezon içinde yaşadığımız zorluklar da oldu. Sakatlıklar, cezalar... Benim de haksız şekilde cezalı duruma düşürüldüğüm durum oldu.' dedi.

Yıldız oyuncu geleceğiyle ilgili ayrıca, 'Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Taraftarlardan özür diliyoruz. Önümüzdeki sezon daha iyisini yapmalıyız. Kontratım devam ediyor. Tüm odağımla buraya ait hissediyorum." şeklinde konuştu.

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