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  • Fred'den Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler! ''Kalitesinden bahsetmeme gerek yok''
Spor

Fred'den Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler! ''Kalitesinden bahsetmeme gerek yok''

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız Fred Avrupa Ligi'nde eski takımı Mnachester United ile oynayacağı maç hakkında konuştu. 31 yaşındaki deneyimli orta saha, teknik direktör Jose Mourinho hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İşte detaylar...

22 Ekim 2024 Salı 17:08 - Güncelleme:
Fred'den Jose Mourinho'ya övgü dolu sözler! ''Kalitesinden bahsetmeme gerek yok''
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UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Fred, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fred'in UEFA TV'ye yaptığı açıklamalar şöyle:

"Mourinho'nun kalitesinden bahsetmeme gerek yok; herkes onu ve kazandığı şampiyonlukları biliyor. Harika bir menajer ve ona çok minnettarım.

Beni Manchester United'a getiren kilit insanlardan biriydi. Shakhtar'dayken beni aradı ve United'a gitmemi istediğini söyledi ve Jose Mourinho'nun aramasından sonra bunu reddedemedim.

Ve şimdi, ben Fenerbahçe'deyim ve o yine burada, yani tekrar bir aradayız. Onunla çalışmaktan çok mutluyum ve minnettarım. O, teknik kadroya ve oyunculara çok şey katan harika ve saygı duyulan bir insan.

Birçok şampiyonluk kazanmak istiyoruz ve o da bunun için geldi; tablonun zirvesine ulaşmamıza, Avrupa şampiyonluğu için savaşmamıza yardım etmek için ve eminim ki birlikte burada iyi bir iş çıkaracağız."

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