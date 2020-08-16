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Spor

Freddy Plumain Samsunspor'la anlaşma sağladı

TFF 1. Lig'e bu sezon yükselen ve hedefini Süper Lig'e diken Samsunspor Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile anlaşma sağladı.

DHA16 Ağustos 2020 Pazar 19:05 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 19:05
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, İsrail'in Beitar Jerusalem takımında oynayan Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ile prensipte anlaşma sağladı.

SALI GÜNÜ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Yılport Samsunspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Fransız hücum oyuncusu Ange-Freddy Plumain ve kulübü Beitar Jerusalem ile oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensip anlaşmasına varılmıştır. Anlaşmanın oyuncunun Salı günü gerçekleştirilecek sağlık kontrolünün ardından resmileştirilmesi planlanmaktadır" denildi.

Sağ ve sol kanadın yanı sırada forvette de görev yapan 25 yaşındaki Ange-Freddy Plumain, 2019-2020 sezonunda Beitar Jerusalem takımında 27 maçta 6 gol attı.

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