İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2023 Cumartesi / 5 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,971
  • EURO
    29,9751
  • ALTIN
    1701.33
  • BIST100
    6687.78
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Frederic Veseli'nin yeni adresi Fatih Karagümrük oldu
Spor

Frederic Veseli'nin yeni adresi Fatih Karagümrük oldu

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki Arnavut futbolcu Frederic Veseli'yi 2 yıllığına kadrosuna kattı.

IHA22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:38 - Güncelleme:
Frederic Veseli'nin yeni adresi Fatih Karagümrük oldu
ABONE OL

Fatih Karagümrük, 30 yaşındaki Arnavut futbolcu Frederic Veseli'yi 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karagümrük, geçen sezonu İtalya Serie B'den Serie C'ye düşen Benevento'da geçiren 30 yaşındaki Arnavut savunmacı Frederic Veseli'yi kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.

Savunmanın farklı bölgelerinde oynayabilen Veseli'yle ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sözleşmenin 2 yıllık olduğunu belirtilirken, "Arnavutluk Milli Takımının formasını 43 kez giyme başarısı gösteren Frederic Veseli'ye ailemize hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Benevento ile Serie B'de 21 maçta forma giyerken, 2 asistlik katkı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.