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Spor

Fred'in İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Transfer sezonun hızlı takımı Fenerbahçe, Fred transferi için Manchester United ve oyuncuyla anlaşıldığını ve Fred'in İstanbul'a geleceğini dün açıklamıştı. Brezilyalı yıldız saat 15.00'te İstanbul'da olacak.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 10:38 - Güncelleme:
Fred'in İstanbul'a geliş saati belli oldu!
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Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred transferini açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

İŞTE GELECEĞİ SAAT

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'in saat 15.00'te İstanbul'da olması bekleniyor.

ÖDENECEK BONSERVİS

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyecek.

MANCHESTER UNITED VEDA ETTİ!

Manchester United, kulübün resmi internet sitesinden Fred için Fenerbahçe ile prensip anlaşması sağlandığını duyurdu. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Fred'in kulüpte geçirdiği süre boyunca arkasında pek çok iyi hatıra bıraktığı belirtildi ve Brezilyalı futbolcuya geleceği için başarı dileklerinde bulunuldu.

FRED KİMDİR?

Internacional altyapısında yetişen Fred, daha sonra Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydi.

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