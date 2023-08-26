Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i renklerine bağlayarak bu sezonki 12. transferini gerçekleştirdi.

FRED'İN YANINA BİR İSİM DAHA

Kalesini sağlama alan Fenerbahçe'de gözler orta alana yapılacak takviyeye döndü. Sarı-lacivertliler, orta sahasını son olarak Manchester United'dan Fred'le güçlendirdi. Brezilyalı yıldızın yanına bir isim daha monte ederek transfer kapatılacak.

5 ADAY VAR

Bu bölgeye bir isim alınacak ancak 5 aday bulunuyor. Söz konusu isimler; Tanguy Ndombele, Makoumbou, Soumare, Rade Krunic ve Dominguez...

MAKOUMBOU İLE SÖZ KESİLDİ

Fenerbahçe yönetimi, hem oyuncularla hem de oyuncuların kulüpleriyle görüşmelerini sürdürüyor. 5 isimden mali olarak en uygunu Makoumbou... Sarı-lacivertliler, Cagliari'yi ve oyuncuyu ikna etti. Diğer isimlerde sonuca varılamazsa Kongolu yıldızla sözleşme imzalanacak. Ancak listenin tepesindeki isimler için de çalışmalar sürüyor.

DOMINGUEZ'DE ORTA YOL BULUNACAK

İtalyan basını, Nicolas Dominguez'e Fenerbahçe, Galatasaray ve Nottingham Forest'ın talip olduğunu duyurdu. Üç kulübün de tecrübeli oyuncu için teklif yaptığı ve Bologna'nın gelecek sezon Dominguez'i elinden bedelsiz kaçırmamak için orta yol bulmaya çalıştığı vurgulandı. Haberde; "Bir hafta içinde Dominguez, ayrılacak" denildi.

RADE KRUNIC KALIYOR İDDİASI

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin ısrarına rağmen Rade Krunic'in Milan'da kalacağını iddia etti. Corriere dello Sport'un haberinde; Krunic'in Milan'da kalma olasılığının gün geçtikçe arttığına vurgu yapıldı. Milan teknik direktörü Pioli, en başından beri Krunic'in satışına karşı çıkıyordu.