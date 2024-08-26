Fred'li Fenerbahçe kaybetmiyor!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun başında Manchester United'dan transfer ettiği orta saha oyuncusu Fred ile ilginç bir seriye imza attı.

Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezondan bu yana 31 yaşındaki Fred'in ligde oynadığı 26 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi.

Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 23 kez rakiplerini mağlup etti.

Fred'in oynadığı karşılaşmalarda 3 kez berabere kalan Fenerbahçe, bu beraberlikleri geçtiğimiz sezon Samsunspor, Sivasspor ve Konyaspor karşısında aldı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Fenerbahçe'ye 9 milyon 750 bin euro bonservisle transfer olan Fred, takımıyla çıktığı 38 maçta 6 gol attı ve 9 asist yaptı. Fred'in attığı 6 golün de deplasmanda olması dikkat çekti.

Fred'in Fenerbahçe ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.