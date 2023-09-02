Fredrik Midstjö adım adım Pendikspor'a

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon takıma katılan ve şampiyonluk yürüyüşünde Adana Demir karşısında attığı golün yanısıra bu yıl Devler Ligi Play-Off ilk maçında Molde'ye karşı zaferi getirip, adından söz ettiren Fredrik Midstjö'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor.

TERCİHİ İSTANBUL

Norveçli futbolcu, Süper Lig ekiplerinin yanı sıra birkaç Avrupa takımı ile görüştü. 30 yaşındaki oyuncunun eşi de İstanbul'da kalmak istediğini belirtti.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Deneyimli orta saha oyuncusu, bu talep nedeniyle tercihini Pendikspor'dan yana kullandı. Açıklamanın kısa süre sonra gelmesi bekleniyor.

MIDTSJÖ'NÜN RAKAMLARI

Merkez orta saha oyuncusu geçen sezon 25 maçta forma giymiş ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu. Bu sezon ise sadece 60 dakika süre alabilen Fredrik Midtsjo Molde maçında sezonun en kritik gollerinden birini kaydetmişti.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Galatasaray geçen sezon başında Fredrik Midtsjo'yü AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı. Deneyimli oyuncunun Sarı-Kırmızılı kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveç Milli Takım formasını 11 kez terleten merkez orta sahanın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...