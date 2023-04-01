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Spor

Fredrik Midtsjö: Amacımız şampiyon olmak

1 Nisan 2023 Cumartesi 23:06 - Güncelleme:
Fredrik Midtsjö: Amacımız şampiyon olmak
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Galatasaray forması giyen Fredrik Midtsjö, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Karşılaşmanın ardından kısa bir değerlendirme yapan Midtsjö, şu ifadeleri kullandı;

"Uzun zaman olmuştu. Gol attığım, iyi oldu. Takım için de iyi oldu. Amaç şampiyon olmak. 14 galibiyet üstüne 1 kayıp yaşadık. Burada harika bir atmosfer ve taraftar var. Onlara layık şekilde oynamaya devam edeceğiz."

İLK GOLÜNÜ ATTI

Yaz transfer döneminde takıma katılan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı formayla da ilk gol sevincini yaşadı.

Norveçli futbolcu, bu sezon 15'i Süper Lig, 3'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 18 resmi maçta görev aldı.

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