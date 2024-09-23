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Spor

Fredrik Midtsjö: Bulunduğumuz yer tesadüf değil

Eyüpspor forması giyen Fredrik Midtsjö, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Eylül 2024 Pazartesi 01:42 - Güncelleme:
Fredrik Midtsjö: Bulunduğumuz yer tesadüf değil
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Eyüpspor forması giyen Fredrik Midtsjö, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Fredrik Midtsjö yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlk yarı Beşiktaş daha fazla topa sahipti. İkinci yarı bunu dengeledik. İlk yarıda kontrataklarla şanslar yakaladık ama ikinci yarı oyunu dengeledik. Son dakikada penaltı kazandılar. Ne diyeceğimi bilmiyorum. İnsanı zor duruma sokan ve sindirmesi zor olan bir durum. Umarım bir sonraki maçımızı kazanırız."

"BUNU HAK ETTİK"

"Çok iyi bir performans gösterdik şu ana kadar. Bunu hak ettik. Bulunduğumuz yer tesadüf değil. Organize bir takıma kaybettik ama berabere de bitebilirdi. Bundan sonrası için daha iyisini ummaktan başka yapacak bir şeyimiz yok."

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