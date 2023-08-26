Fredrik Midtsjo, Süper Lig'den 3 kulübün radarında

Galatasaray'ın geçen sezon AZ Alkmaar'dan transfer ettiği ve beklentilerin altında kalan Fredrik Midtsjo'nün bu sezon takımdan ayrılması bekleniyor. İtalya, İspanya'dan kiralık satın alma opsiyonuyla teklif alan 30 yaşındaki oyuncu kiralık gitmek istemiyor.

Midtsjo'ye ayrıca Süper Lig'den de Başakşehir, Samsunspor ve Pendikspor talip oldu. Başakşehir ve Samsunspor oyuncuya bonservis ödemek istemiyor ancak Pendikspor'un Norveçli futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmaya sıcak baktığı belirtiliyor. İkinci Molde maçı sonrası Fredrik Midtsjo'nün Galatasaray ayrılığının gerçekleşmesi bekleniyor.

Merkez orta saha oyuncusu geçen sezon 25 maçta forma giymiş ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koymuştu. Bu sezon ise sadece 60 dakika süre alabilen Fredrik Midtsjo Molde maçında sezonun en kritik gollerinden birini kaydetmişti.

Galatasaray geçen sezon başında Fredrik Midtsjo'yü AZ Alkmaar'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna katmıştı. Deneyimli oyuncunun Sarı-Kırmızılı kulüple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveç Milli Takım formasını 11 kez terleten merkez orta sahanın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...