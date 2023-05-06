Fredy Ribeiro: Bizim için maçın inişleri-çıkışları, farklı anları vardı

Antalyasporlu futbolcu Fredy, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası konuştu.

Fredy yaptığı açıklamada, "Gerçekten maça iyi başladık. Bizim için maçın inişleri-çıkışları, farklı anları vardı. İlk yarıda Beşiktaş'a baskı kurduğumuz anlar oldu, bunlardan bir tanesinde golü bulduk. İkinci yarıda aynı olmadı. İkinci yarıyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü çok farklı yerlere gider konu. Tebrik ediyoruz, önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

Ayrıca, Gerçekten ne düşündüğümü söylemek istemiyorum. 2. golü yediğimiz anda bir kişi eksiktik, Beşiktaş gibi bir takıma karşı oynuyorsunuz. Bir kişi eksik olduğunuzda kalenizi korumak kendiniz için daha zor oluyor. Değişen bir karardan sonra verilen oyundan ihraç. Sonrasında 2. gol, 2-1 gerideyken, rakibe skor avantajını vermişken, bir kişi eksikken, topun arkasından koştuğunuzda elinizden çok fazla bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı.