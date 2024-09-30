Freiburg, 18'lik stoperi Bruno Ogbus ile yeni sözleşme imzaladı

Bundesliga takımı Freiburg, 18 yaşındaki stoperi Bruno Ogbus'un sözleşmesini uzattığını açıkladı.

"GELİŞİMİ SORUNSUZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Yeni mukavelenin süresi hakkında bilgi verilmezken, Freiburg Sportif Direktörü Klemens Hartenbach, Ogbus'un gelişiminden memnun olduklarını dile getirerek "Bruno, U19 takımında harika bir sezon geçirdikten sonra geçen yıl ikinci takımda oynadı ve odak noktamız haline geldi. Bu gelişme, bu yaz A takımın hazırlık kampında da sorunsuz bir şekilde devam etti" dedi.

"GÜCÜ VE HIZI DİKKAT ÇEKİCİ"

Nijerya asıllı İsviçreli savunma oyuncusunun özelliklerinden de bahseden Hartenbach, "Müdahale gücü ve hızı dikkat çekici. Buna savunma zincirindeki esnekliği de eklendi. Bruno'nun bir sonraki gelişim adımlarını birlikte şekillendirebildiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Freiburg'da bu sezon forma şansı bulmaya başlayan Ogbus, Almanya Kupası ve Bundesliga'da toplam 3 maça çıktı. Genç stoper sahada kaldığı 87 dakikada 1 asiste imza attı.