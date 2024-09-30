İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2024 Pazartesi / 26 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1919
  • EURO
    38,1452
  • ALTIN
    2891.84
  • BIST100
    9664.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Freiburg, 18'lik stoperi Bruno Ogbus ile yeni sözleşme imzaladı
Spor

Freiburg, 18'lik stoperi Bruno Ogbus ile yeni sözleşme imzaladı

Alman ekibi Freiburg 2005 doğumlu 18'lik yıldızı Bruno Ogbus ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

30 Eylül 2024 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
Freiburg, 18'lik stoperi Bruno Ogbus ile yeni sözleşme imzaladı
ABONE OL

Bundesliga takımı Freiburg, 18 yaşındaki stoperi Bruno Ogbus'un sözleşmesini uzattığını açıkladı.

"GELİŞİMİ SORUNSUZ ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Yeni mukavelenin süresi hakkında bilgi verilmezken, Freiburg Sportif Direktörü Klemens Hartenbach, Ogbus'un gelişiminden memnun olduklarını dile getirerek "Bruno, U19 takımında harika bir sezon geçirdikten sonra geçen yıl ikinci takımda oynadı ve odak noktamız haline geldi. Bu gelişme, bu yaz A takımın hazırlık kampında da sorunsuz bir şekilde devam etti" dedi.

"GÜCÜ VE HIZI DİKKAT ÇEKİCİ"

Nijerya asıllı İsviçreli savunma oyuncusunun özelliklerinden de bahseden Hartenbach, "Müdahale gücü ve hızı dikkat çekici. Buna savunma zincirindeki esnekliği de eklendi. Bruno'nun bir sonraki gelişim adımlarını birlikte şekillendirebildiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Freiburg'da bu sezon forma şansı bulmaya başlayan Ogbus, Almanya Kupası ve Bundesliga'da toplam 3 maça çıktı. Genç stoper sahada kaldığı 87 dakikada 1 asiste imza attı.

  • Bruno Ogbus
  • freiburg
  • sözleşme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.