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Spor

Freiburg evinde farklı kazandı

Freiburg, Almanya Bundesliga'nın 15. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Union Berlin'i 4-1 mağlup etti.

13 Kasım 2022 Pazar 23:16 - Güncelleme:
Freiburg evinde farklı kazandı
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Bundesliga'nın 15. haftasında Freiburg ile Union Berlin karşı karşıya geldi. Europa-Park Stadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Freiburg, 4-1'lik skorla kazandı.

Freibur'a galibiyeti getiren golleri 4, 6 ve 20. dakikalarda Vincenzo Grifo, 45+1. dakikada Michael Gregoritsch kaydetti.

10. dakikada Robin Knoche ile bir penaltıdan faydalanamayan Union Berlin, 19. dakikada Diogo Leite kırmızı kart gördü. Konuk ekibin tek golü 84. dakikada Sven Michel'den geldi.

Bu sonucun ardından Freiburg, puanını 30'a yükseltti ve milli takım arasına 2. sırada girdi. Union Berlin'in galibiyet hasreti 3 maça çıktı ve 27 puanda kaldı.

Freiburg, Dünya Kupası arası sonrası Wolfsburg'a konuk olacak. Union Berlin ise sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak.

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