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Spor

Freiburg'da 29 yıldır görev yapan teknik direktör Streich, kulüpten ayrılıyor

Freiburg'un teknik direktörü Christian Streich, sezon sonunda 29 yıldır görev yaptığı takımından ayrılacağını duyurdu.

AA18 Mart 2024 Pazartesi 14:59 - Güncelleme:
Freiburg'da 29 yıldır görev yapan teknik direktör Streich, kulüpten ayrılıyor
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'un teknik direktörü Christian Streich, sezon sonunda görevinden ayrılacak.

Kulübün internet sitesinde açıklamalarda bulunan Streich, "Uzun bir süre düşündüm ve birçok kişiyle konuştum. 29 yıl sonra yeni yeni insanlara ve yeni fırsatlara yer açmanın şimdi tam zamanı olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde de Freiburg'da oynayan 58 yaşındaki Streich, 1995 yılında kulübün altyapısında antrenörlük görevine başlamıştı.

1996'da Freiburg 19 Yaş Altı Takımı'nın antrenörlüğüne getirilen Streich, A takımda 2007'de yardımcı antrenör, 2011'de ise teknik direktör olmuştu.

  • Christian Streich
  • teknik direktör
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