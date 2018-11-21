Frey: Sahadayken sanki bir filmin içindeyim, hayatım boyunca böyle bir ortam görmemiştim

SANKİ BİR FİLMDEYİM

SARI-Lacivertliler’in İsviçreli forveti Michael Frey, FB TV'deki Günün Röportajı programına konuk oldu. Trabzonspor maçına değinen Frey, “Özel bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz. Taktik olarak ve mental olarak bizi iyi hazırlayan bir teknik direktörümüz var. Bu tarz maçların önemini iyi biliyorum. Çünkü derbilerde statlarda gördüğüm atmosfer inanılmazdı. Sahadayken sanki bir filmin içindeyim, hayatım boyunca böyle bir ortam görmemiştim. Sonuna kadar savaşacağız” şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ OLAN TAKIM

İSVİÇRELİ, sahadaki hırsı ve çalışkanlığıyla ilgili gelen soru üzerine, “Arkamda beni destekleyen iyi insanlar var. Uyku düzenime ve beslenmeme dikkat ediyorum. Bu seviyeyi devam ettirebilmek için çok çalışmak gerekiyor. Önümüzde çok maç var. Önemli olan takımın başarısı… Herkes Fenerbahçe'ye yardım etmek istiyor. Koeman'la iyi bir iletişimimiz var. Bu kadar kısa sürede gösterdiği performanstan dolayı onu tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.