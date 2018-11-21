Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Frey: Sahadayken sanki bir filmin içindeyim, hayatım boyunca böyle bir ortam görmemiştim

Trabzonspor maçında gol atmak istediğini belirten Michael Frey, sonuç ne olursa olsun sahada sonuna kadar savaşacaklarını söyledi ve maçın önemini tüm takımın bildiğini sözlerine ekledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SANKİ BİR FİLMDEYİM 

SARI-Lacivertliler’in İsviçreli forveti Michael Frey, FB TV'deki Günün Röportajı programına konuk oldu. Trabzonspor maçına değinen Frey, “Özel bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz. Taktik olarak ve mental olarak bizi iyi hazırlayan bir teknik direktörümüz var. Bu tarz maçların önemini iyi biliyorum. Çünkü derbilerde statlarda gördüğüm atmosfer inanılmazdı. Sahadayken sanki bir filmin içindeyim, hayatım boyunca böyle bir ortam görmemiştim. Sonuna kadar savaşacağız” şeklinde konuştu. 

ÖNEMLİ OLAN TAKIM 

İSVİÇRELİ, sahadaki hırsı ve çalışkanlığıyla ilgili gelen soru üzerine, “Arkamda beni destekleyen iyi insanlar var. Uyku düzenime ve beslenmeme dikkat ediyorum. Bu seviyeyi devam ettirebilmek için çok çalışmak gerekiyor. Önümüzde çok maç var. Önemli olan takımın başarısı… Herkes Fenerbahçe'ye yardım etmek istiyor. Koeman'la iyi bir iletişimimiz var. Bu kadar kısa sürede gösterdiği performanstan dolayı onu tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Uluslararası Emmy Ödülleri´nde Türk dizileri rüzgarı

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Süper kahramanların çocukları olsa nasıl görünürdü

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Yerli 'drone savara' yurt dışından talep

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA