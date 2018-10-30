Frey ve Jailson'un maliyetine Ankaragücü!

Yeni Malatyaspor’dan sonra Kadıköy’de Fenerbahçe’yi de 3-1 yenerek 16 puana ulaşan Ankaragücü, deyim yerindeyse bu başarıyı yokluk içerisinde ortaya koydu.

6 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Sarı-Lacivertliler’in toplam takım bütçesinin değeri neredeyse Fenerbahçe’de bir oyuncunun maliyetine eşit değerde.

Öyle ki, transferde bonservisi elinde olan oyunculara yönelen, buna rağmen kadrosuna kaliteli yabancıları kazandırmayı başaran Ankaragücü Süper Lig’de fırtınalar estiren bu takımı toplamda 7 milyon Euro’ya kurdu. Yani bu rakam Fenerbahçe’nin oyuncu ücreti hariç Frey ve Jailson’un kulüplerine ödenen rakamla aynı.

Tek kuruş bonservis yok!

Fenerbahçe karşısında müthiş bir performans ortaya koyan, istatistiklerde maçın yıldızı olarak öne çıkan Djedje’yi bonservissiz, yalnızca 650 bin Euro’ya renklerine bağlayan Sarı-Lacivertliler’de Cerci, Bifouma, Mokhtar, El Kabir gibi yıldız isimler de bedelsiz olarak takıma kazandırıldı.

(Fanatik)