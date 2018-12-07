Frey'den kötü haber! Akhisarspor deplasmanında yok

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Michael Frey şoku yaşanıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan ve yerini Eljif Elmas'a bırakan golcüden sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

24 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe'nin haftasonu oynayacağı kritik Akhisarspor deplasmanında forma giyemeyeceği belirtildi.

Michael Frey, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 karşılaşmada 5 gol 1 asistlik performans sergilemişti.

AKHİSAR MAÇINDA VALBUENA DA YOK!

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında sakatlanarak 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Mathieu Valbuena'nın da çekilen MR sonuçlarının olumlu olmadığı bildirilmiş ve Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanılacak Akhisarspor mücadelesinde forma giyemeyeceği aktarılmıştı.