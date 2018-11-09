Frey'den Valbuena sözleri: Çok iyi bir pozisyon hazırladı ve bana dokunmak kaldı. Ona teşekkür etmeliyim

Gol anını anlatan İsviçreli golcü, “Bugün iyi olan tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Valbuena, çok iyi bir pozisyon hazırladı ve bana dokunmak kaldı, sanırım Valbuena'ya teşekkür etmeliyim” dedi.

Bireysel performansı içinse 24 yaşındaki futbolcu, “Çok iyi bir performans sergileyip, iyi bir karakter ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Bu birlikteliği devam ettirip, Alanyaspor maçını da kazanmamız gerekiyor. Ben her antrenmanda ve her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim, umarım elimden geldiğince katkı yapmaya devam ederim” diye konuştu.

Koray Şener’le ilgili de Michael Frey, “ Statt hayatını kaybeden taraftarımız Koray Şener için çok özel bir atmosfer vardı. Biz de bu atmosferi sahada çok iyi bir şekilde hissettik. Golden sonra da onun oturduğu yeri işaret ettik. Bu üç puan Koray Şener içindi ve onun için savaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Hasan Ali Kaldırım: Koray Şener için oynadık

Hasan Ali Kaldırım, maçın ardından FB TV’ye açıklamalarda bulundu. Koray için oynadık diyen Hasan Ali, “Ailesi de maçtan sonra soyunma odasına geldi. Duygusal bir andı, Koray Şener'in mekanı cennet olsun. Ailesine ve taraftarlarımıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Ardından maçı değerlendiren Hasan Ali Kaldırım, “Kötü sonuçlar aldık, taraftarımızı üzdük ama son iki haftadır daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Birlikte oynadığımızda neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Maçtan önce Anderlecht'i yenmemiz halinde gruptan çıkmak için büyük bir adım atacağımızı biliyorduk. Kazandık ve önemli bir avantaj elde ettik. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak Anderlecht karşısında sahadan 3-4 farklı galibiyetle ayrılabilirdik. İki maç kaldı ve her şey tamamen bizim elimizde. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak Anderlecht karşısında sahadan 3-4 farklı galibiyetle ayrılabilirdik” dedi.

Pazar günü ligde Alanyaspor maçı ile ilgili de Hasan Ali “Ligde istediğimiz sonuçları alamadık, pazar günü Alanyaspor'u yenerek milli maç arasına galibiyetle girmek istiyoruz” yorumunda bulundu.