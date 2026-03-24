  • Frimpong'dan Noa Lang'a: Yardım etmeye geldim
Spor

Frimpong'dan Noa Lang'a: Yardım etmeye geldim

Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olup milli takım kampına katıldı. Hollandalı oyuncunun Frimpong ile sakatlık üzerine yaptığı diyalog ise dikkat çekti.

HABER MERKEZİ24 Mart 2026 Salı 23:59
Frimpong'dan Noa Lang'a: Yardım etmeye geldim
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadığı rövanş mücadelesinde parmağı kesilen Noa Lang, maç sonu şehirde ameliyat oldu.

Başarılı bir operasyon geçiren Hollandalı oyuncu, ülkesinin milli takım kampına da katıldı.

FRIMPONG İLE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA

Hollandalı futbolcu Noa Lang, Liverpool forması giyen vatandaşı Frimpong ile milli takım kampında karşılaştı.

İki futbolcu, Noa Lang'ın yaşadığı talihsiz sakatlık hakkında konuşurken Frimpong'un Noa Lang'a söyledikleri dikkat çekti.

'YEMİN EDERİM SANA YARDIMA GELDİM'

Frimpong'un Noa Lang'a o anlarda kendisine yardıma geldiğini belirterek 'Biliyorsun sana yardım etmeye geldim, yemin ederim sana yardım ettim' dediği görüldü.

Bu anların ardından Noa Lang, Frimpong'a sarılarak 'biliyorum' dedi.

