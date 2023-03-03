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Spor

Frutti Extra Bursaspor, Ahmet Düverioğlu ayrılığını duyurdu

Frutti Extra Bursaspor'da Ahmet Düverioğlu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı açıklandı. Düverioğlu ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, 'Elimde olmayan sebeplerden ötürü kötü günler geçirdim.' dedi.

AA3 Mart 2023 Cuma 21:46 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursaspor, Ahmet Düverioğlu ayrılığını duyurdu
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Ahmet Düverioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel sporcumuz Ahmet Düverioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Bugüne kadarki katkılarından dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

"KENDİMİ BULMAM GEREKİYOR"

Ayrılık sonrası açıklamalarda bulunan Ahmet Düverioğlu, "İçinde bulunduğum durum dolayısıyla bir süre kendimi bulmam gerekiyor. Elimde olmayan sebeplerden ötürü kötü günler geçirdim." ifadelerini kullandı.

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