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Spor

Frutti Extra Bursaspor, evinde kazandı

Frutti Extra Bursaspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. hafta maçında Büyükçekmece Basketbol'u 85-83 yendi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 20:30 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 20:30
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol'u 85-83 mağlup etti.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Erşan Kartal, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım Çetin

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Freeman 23, Needham 13, Andrews 15, Dudzinski 9, Hayes 8, Akif Egemen Güven 8, Metin Türen 7, Ömer Utku Al 2

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 12, Grenee 10, Bruinsma 8, Herun 19, Enes Berkay Taşkıran 7, Kadir Bayram 4, White 17, Deniz Kılıçlı 4, Mustafa Kurtuldum 2

1. PERİYOT: 16-14

DEVRE: 41-38

3. PERİYOT: 68-55

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