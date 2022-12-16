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Spor

Frutti Extra Bursaspor evinde kazandı

Frutti Extra Bursaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 96-85 mağlup etti.

AA16 Aralık 2022 Cuma 22:01 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursaspor evinde kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Frutti Extra Bursaspor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 96-85 yendi.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Hüseyin Çelik

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 20, Onuralp Bitim 13, Auguste 14, Dudzinski 10, Clemmons 6, Yiğitcan Saybir 10, Berkay Taşkıran 6, Ömer Utku Al 4, Ahmet Düverioğlu 13

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 14, Roberson 6, Selden Jr 15, Michalak 21, Bruinsma 5, Gani Erdi Gülaslan 7, Kevin Kaspar, Berkay Siniroğlu 3, Tolga Kaan Birer 3, Ogün Sevinç 3, Mustafa Baki Görür 8

1. PERİYOT: 25-23

DEVRE: 51-34

3. PERİYOT: 79-59

  • frutti extra bursaspor
  • Basketbol Süper Ligi
  • Manisa Büyükşehir Belediyespor

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