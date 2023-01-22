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Spor

Frutti Extra Bursaspor sahasında kıl payı kazandı

Frutti Extra Bursaspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Gaziantep Basketbol'u 85-82 mağlup etti.

AA22 Ocak 2023 Pazar 21:19 - Güncelleme:
Frutti Extra Bursaspor sahasında kıl payı kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Frutti Extra Bursaspor, Gaziantep Basketbol'u 85-82 yendi.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Fatih Arslanoğlu, Erhan Gürsel

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 16, Onuralp Bitim 14, Auguste 21, Dudzinski 13, Clemmons 12, Mithat Can Özalp, Berkay Taşkıran 6, Ömer Utku Al 1, Ahmet Düverioğlu 2

GAZİANTEP BASKETBOL: Intyre 15, Hammonds 5, Dotson 17, Egbunu 16, Frankamp 20, Can Uğur Öğüt 3, Metin Türen 6, Leon Harun Apaydın, Muhsin Yaşar

1. PERİYOT: 26-26

DEVRE: 42-49

3. PERİYOT: 64-71

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 39.54 Needham (Frutti Extra Bursaspor)

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