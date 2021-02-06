İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Şubat 2021 Cumartesi / 24 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,058
  • EURO
    8,5155
  • ALTIN
    410.95
  • BIST100
    1527.17
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fuat Çapa: Abartılı bir skorla galip geldiler
Spor

Fuat Çapa: Abartılı bir skorla galip geldiler

Süper Lig'in 24. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'a 4-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, üzücü bir skorla mağlup olduklarını dile getirdi.

AA06 Şubat 2021 Cumartesi 17:06 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 17:06
ABONE OL

Deneyimli teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Atakaş Hatayspor'un oynadığı futbolla Süper Lig'in sürpriz takımı olduğunu belirten Fuat Çapa, "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Hatayspor, hücumu ligimizde en iyi oynayan takım. İlk devre 1-0 geriye düşene kadar maç dengeli geçti. Gereksiz yere topu geride tutarken yapmış olduğumuz bir hata bize pahalıya mal oldu." ifadelerini kullandı.

Müsabakanın ikinci devresinde daha iyi bir performans sergilediklerini vurgulayan Çapa, "Önde basarak ve risk alarak oynadık. Skoru 1-1'e getirdik. Bu sürede fazla pozisyona girdik. İstatistik olarak hiç kimse maçı 4-1 kaybettiğimize inanmaz. Ancak bu veriler bize bir şey kazandırmıyor. İkinci golde de kaptırdığımız topun ardından geriye düştük. Daha sonra risk aldık ancak Hatayspor hareketli oyuncularıyla bizim defanstaki dengesizliğimizi net bir şekilde değerlendirdi. Abartılı bir skorla 4-1 galip geldiler. İkinci devrede iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Yazık oldu bizim adımıza. Üzücü bir skor oldu. Önümüzde 3 önemli maçımız var. Bu maçlara hazırlanacağız." şeklinde görüş belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.