İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2020 Cuma / 11 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8067
  • EURO
    9,3516
  • ALTIN
    449.121
  • BIST100
    1328.73
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fuat Çapa Kasımpaşa'ya geri dönüyor
Spor

Fuat Çapa Kasımpaşa'ya geri dönüyor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da geçtiğimiz sezon takımı çalıştıran Fuat Çapa, tekrardan takımın başına geçiyor.

DHA27 Kasım 2020 Cuma 23:19 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 23:19
ABONE OL

Kasımpaşa’da 13 Kasım’da takımın başına getirilen teknik direktör İrfan Buz, bugün istifa kararı almıştı. Buz’un istifasının ardından teknik direktör arayışlarına ara vermeden başlayan lacivert-beyazlılar, geçtiğimiz sezom takımı düşme potasından aldıktan sonra üst sıralara taşıyan Fuat Çapa ile görüşüyor. İstanbul ekibi, geçtiğimiz günlerde Ankaragücü ile yollarını ayıran Çapa ile gerçekleştirdiği görüşmelerde büyük aşama kaydetti. Tarafların yarın bir kez daha görüştükten sonra, resmi imzanın atılmadı bekleniyor.

Çapa, geçtiğimiz sezon takımın başındayken 14 maça çıkmış; 8 galibiyet, 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.