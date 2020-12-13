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Spor

Fuat Çapa koronavirüse yakalandı

Kasımpaşa, Teknik Direktör Fuat Çapa'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

13 Aralık 2020 Pazar 17:18 - Güncelleme: 13 Aralık 2020 Pazar 17:27
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Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Fuat Çapa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 PCR testleri neticesinde teknik direktörümüz Fuat Çapa'da pozitif bulguya rastlanmıştır." denildi.

Çapa'ya geçmiş olsun mesajına da yer verilen açıklamada, deneyimli teknik adamın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlandığı ifade edildi.

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