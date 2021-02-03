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Spor

Fuat Çapa: Rizespor, Sumudica sonrası daha etkili oldu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Çaykur Rizespor deplasmanında son dakika golüyle 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:31 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 00:31
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, iki takım adına da önemli karşılaşmada kazananın olmadığını dile getirdi.

Çaykur Rizespor'un oyun tarzının tamamen değiştiğine işaret eden Çapa, şunları kaydetti:

"Önceki süreçte oyunu oynamaya çalışan, özellikle yönlendirmeye çalışan anlayış vardı ama hoca değişikliğinden sonra daha etkili oldular. Bu duruma önlem almamız gerekiyordu. Boldrin ikinci forvet gibi oynuyordu. Bire bir oynatıp durumu çözmüş olduk. İlk devre net pozisyonlarımız oldu. İkinci devre de iki net pozisyonumuz oldu. Rakibimizin golünden sonra vermiş olduğumuz reaksiyon önemliydi. Bugün geri dönüş yaptık ve karakter gösterdik."

Çapa, hafta sonu oynayacakları maçın ardından dinlenme fırsatı bulacaklarını ve bunun takıma olumlu yansıyacağına inandığını sözlerine ekledi.

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