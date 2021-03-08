Fuat Çapa: Sesi çok çıkanın hakkı daha iyi mi korunuyor?

DHA 08 Mart 2021 Pazartesi 20:21 - Güncelleme: 08 Mart 2021 Pazartesi 20:21

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise bekledikleri bir Antalyaspor'u karşılarında gördüklerini söyledi. Rakip karşısında dikkatli olmaları gerektiği bilinciyle mücadele ettiklerini belirten Fuat Çapa, "Rakibimizin yapacağımız hataları net bir şekilde değerlendireceğini bilerek oynadık. Pozisyon vermeden gol yedik. Kendi girdiğimiz 3-4 net pozisyonu da değerlendiremedik. Bu bizim adımıza üzücü. Son haftalarda Antalyaspor karşısında bu kadar pozisyon bulan tek takımız. Bu pozisyonları bulmak bizim için artı. Artık ligin son haftalarına yaklaştık. Sezonu nasıl başladığınız değil, nerede bitirdiğiniz önemli" açıklamasında bulundu.

Puan sıralamadaki yere göre takımların başarılı ya da başarısız olduğuna bakıldığını sözlerine ekleyen Fuat Çapa, konuşmasını şöyle tamamladı: