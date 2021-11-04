Fuat Çapa'dan Samsunspor öz eleştirisi

AA 4 Kasım 2021 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 17:35

Çapa, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri günden itibaren takımı gözlemlediklerini aktardı.

Göreve başladıklarından bu yana takımın seviyesini yukarı çıkartmaya çalıştıklarını anlatan Çapa, "Bunu söylemek zorundayım. Bu bir gerçek. Biz şu anda fiziksel olarak ligin gerisindeyiz. Bunu aldığımız veriler ve kendi gözlemlerimiz ile gördük. Şu andaki takımın fiziksel seviyesi, lige başlayacak olan bir takımın seviyesinde. Oysa şu anda ligin 11. haftasındayız. Bunu geliştirmek o kadar kolay değil. Buna bir süreç gerekiyor." dedi.

Futbolcuların maç esnasındaki koşu mesafelerine dikkati çeken Çapa, şöyle devam etti:

"Biz Bandırmaspor maçında rakipten fazla koştuk. Biz 113 kilometre koşmuşuz, onlar 108 kilometre koşmuş. Ama aradaki fark ne? Bizim yüksek şiddet koşullarımız rakiplere göre daha az. Yüksek şiddet koşulları bizim ligimizde 27 üstü yüksek şiddet olarak algılanıyor. Bunu bizim ligimizde 3 bin ile 5 bin metre arasında koşamazsanız maçı kazanamazsınız. Biz bunun şu anda çok gerisindeyiz. Rakiplerimizden fazla koşmamıza rağmen o konuda gerideyiz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Değişim olacağını biz biliyoruz. Futbolcular da bunun olacağını biliyorlar ve hissediyorlar. Değişim mutlaka olacak. Manisa FK maçı çok önemli. Çünkü sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve bizim durumumuzda olan bir takımla karşılaşacağız. Alacağımız iyi bir sonuç bizi milli takım arasına daha arzulu ve inanmış bir şekilde hazırlayacaktır. Öyle olacağına inanıyorum, oyuncularımda da bu inancı görüyorum."

TAKIMIN İKİ KAPTANI HASAN KILIÇ VE YASİN ÖZTEKİN ARASINDAKİ SIKINTI ÇÖZÜLDÜ



Çapa, takım içinde sorun yaşanan Yasin Öztekin ve Hasan Kılıç ile özel görüştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Mehmet Akyüz ve Gökhan Karadeniz'in kadro dışı kararı yönetimin kararıdır. Ben göreve geldiğim 1 haftada böyle bir rapor hazırlayamam. Biz bu karara saygı duymak zorundayız. Kaptanlar olayında ise öz eleştiri yapılması gerekiyorsa gecikmiş bir hamle. Geldiğimizden beri bu olayı duyduk. Daha önceden halledilmesi gereken bir sorundu. Böyle olsa bugüne kadar da uzamazdı. Ben Hasan Kılıç ve Yasin Öztekin'i çağırdım. Onlarla 45 dakika bir toplantı yaptım. İçlerinde ne varsa dökmelerini söyledim. Olayı ilk günkü gibi yaşamalarını istedim. Yasin ve Hasan olayı anlattı. Dinledikten sonra neler yapmaları gerektiğini konuştuk. 2 kaptanımız toplantıdan sarılarak çıktılar. Çıkınca da birlikte yemeğe gittiler. Şu anda ortam çok güzel."