Fulham, Ryan Babel ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı
Fulham, Beşiktaş’tan Ryan Babel’i transfer ettiğini resmen duyurdu.
Fulham, Ryan Babel ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulübün resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşım şu şekilde:
BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI
Beşiktaş, Ryan Babel'in bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olduğunu açıkladı. Yapılan açıklama şu şekilde:
“Futbolcumuz Ryan Babel’in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.”
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