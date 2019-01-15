Fulham, Ryan Babel ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı

Fulham, Ryan Babel ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulübün resmi Twitter sayfasından yapılan paylaşım şu şekilde:

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

Beşiktaş, Ryan Babel'in bonservis bedeliyle Fulham'a transfer olduğunu açıkladı. Yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbolcumuz Ryan Babel’in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.”