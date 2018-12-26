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Fulham Vida için 5 milyon euro teklif etti

Premier Lig ekiplerinden Fulham, Fabri’den sonra Vida’yı da transfer etmek istiyor. İngilizler, Ranieri’nin çok istediği Hırvat stoper için 20 milyon euroluk bir teklifl e Kartal’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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FABRİ 5 MİLYONA GİTMİŞTİ

PREMİER Lig’e istediği başlangıcı yapamayan Fulham, ocak ayı transfer döneminde savunmasını güçlendirme kararı aldı. Londra ekibinin transferdeki bir numaralı hedefi Domagoj Vida… İngiliz basının iddiasına göre İngilizler, Kartal’ın Hırvat yıldızı için 20 milyon sterlin ödemeye hazır. Kötü gidişatın ardından teknik direktörlüğe Claudio Ranieri’yi getiren Fulham, sezon başında da Beşiktaş’ın İspanyol kalecisi Fabri için 5 milyon euro bonservis ödemişti.

YÖNETİM SICAK BAKIYOR

BEŞİKTAŞ ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki yıldız, geçen sezon devre arasında Dinamo Kiev’den bedavaya alınmıştı. Hırvat Milli Takımı’yla 2018 Dünya Kupası’nda final oynamasının ardından Premier Lig kulüplerinin radarına giren Vida, “Beşiktaş’a geleli 6 ay oldu” diyerek teklifleri geri çevirmişti. Küçülmeye giden Siyah-Beyazlı yönetim, yıllık 3.5 milyon euro ücret alan Vida’yı cazip bir teklif gelmesi halinde satmaya sıcak bakıyor.

(Vida)

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