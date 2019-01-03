Fulham, West Ham United, Everton ve Monaco Domagoj Vida'nın peşinde
BEŞİKTAŞ’IN tecrübeli stoperi Domagoj Vida’nın Fulham, West Ham United ve Everton tarafından izlendiği, Fransız ekibi Monaco’nun da bu oyununun transferi için girişimde bulunduğu bildirildi.
Hırvat basınında yer alan haberlerde tecrübeli oyuncunun sezon başından beri gösterdiği performansla Avrupa devlerinin hedefi olduğu hatırlatıldı. Mali açıdan sorunlu bir dönem geçiren Beşiktaş’ın da Vida’yı 12 milyon euroya satmak istediği belirtildi.
(Akşam)
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