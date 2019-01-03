Fulham, West Ham United, Everton ve Monaco Domagoj Vida'nın peşinde BEŞİKTAŞ’IN tecrübeli stoperi Domagoj Vida’nın Fulham, West Ham United ve Everton tarafından izlendiği, Fransız ekibi Monaco’nun da bu oyununun transferi için girişimde bulunduğu bildirildi.