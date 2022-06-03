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Spor

Fulham, William Carvalho'nun peşinde

İngiltere Premier Lig'e yükselen Fulham'ın adı Fenerbahçe ile de anılan William Carvalho ile ilgilendiği iddia edildi.

3 Haziran 2022 Cuma 18:14 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin de gündemine gelen William Carvalho, Fulham'ın radarına girdi.

İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Premier Lig'e yükselen İngiliz ekibi, Portekizli orta saha oyuncusunu transfer listesine ekledi.

SPORTING DE DEVREDE

Carvalho için Fenerbahçe ve Fulham dışında, 30 yaşındaki futbolcunun altyapısından yetiştiği Sporting'in de istekli olduğu belirtildi.

KONTRATI GELECEK YIL BİTİYOR

Bu sezon Real Betis'te 49 maça çıkan William Carvalho, 4 gol ve 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Carvalho'nun İspanyol ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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