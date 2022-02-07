Furkan Akar olimpiyat 6.'sı oldu

7 Şubat 2022 Pazartesi 16:18 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 16:43

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre kısa kulvar sürat pateninde yarışan milli sporcu Furkan Akar, final B serisini ikinci bitirerek olimpiyatlarda 6. oldu.

Kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, üç sporcunun yer aldığı final B serisini 1.36.052'lik dereceyle ikinci bitirdi.

SHAOLİN SANDOR SARI KART GÖRDÜ, FURKAN AKAR 6.'LIĞA YÜKSELDİ

Furkan Akar, 5 sporcunun mücadele ettiği kısa mesafe sürat pateni 1000m Final A'da Macaristan adına yarışan Shaolin Sandor Liu'nun sarı kart görmesiyle toplamda 6. sıraya yükseldi.

Erkekler 1000 metrede aldığı kotayla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan 19 yaşındaki genç sporcu, Türkiye'nin ilk olimpik kısa kulvar sürat pateni sporcusu olmuştu.