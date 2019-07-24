Sixers ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsünde bulunan Furkan, takımı ile tekrar anlaşmaya varırken 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

22 yaşındaki Türk basketbolcu, geçen sezon Sixers formasıyla 48 maça çıkarken 5.8 sayı, 2.2 ribaund ve 1.1 asist ortalaması yakalamıştı. Furkan Korkmaz'ın adı Fenerbahçe Beko ile de anılıyordu.