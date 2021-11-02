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Spor

Furkan Korkmaz'dan Portland'a 15 sayı

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, takımının Portland Trail Blazers'ı 113-103 yendiği maçta 15 sayı atarken, 5 de asist yaptı.

2 Kasım 2021 Salı 10:07 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:07
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 113-103 kazandıkları Portland Trail Blazers maçında 15 sayı, 5 asistle oynadı.

All-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers, Seth Curry'nin 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Georges Niang'ın 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ürettiği maçta Trail Blazers'ı yendi.

Ev sahibi 76ers'ta Furkan Korkmaz 15 sayı, 5 asist, Andre Drummond ise 14 sayı, 15 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmalık katkı sundu.

Trail Blazers cephesinde Damian Lillard 20 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, Norman Powell 22 sayı ve C.J. McCollum 20 sayıyla maçı tamamladı.

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